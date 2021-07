Co-curator van Britney Spears haalt uit naar vader Jamie: “Het enige wat hij wil, is zijn eigen naam zuiveren”

In haar emotionele getuigenis zei Britney Spears onder meer dat haar vader haar dwong om te blijven werken. “Als ik geen meetings deed of niet van acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds werkte — tien uur per dag, zeven dagen per week, zonder vrije dagen — zou ik m’n kinderen of mijn vriend niet mogen zien”, aldus de zangeres. Daarnaast vergelijkt ze haar situatie met die van een sekshandel.