CNN-journalist Christiane Amanpour vecht tegen eierstokkanker

Amanpour is een van de bekendste journalisten ter wereld vanwege haar onverschrokken verslaggeving over internationale conflicten. De afgelopen vier weken was ze niet op het scherm te zien en bij het begin van haar interviewprogramma maandagavond vertelde ze waarom ze zo lang afwezig was. “Ik heb een succesvolle operatie ondergaan om eierstokkanker te verwijderen”, vertelde Christiane. “De komende maanden zal ik chemotherapie krijgen. Dat is de best mogelijke prognose op de lange termijn en ik heb er vertrouwen in.”

Nadat ze had gesproken over haar operatie en chemotherapie, zei Amanpour dat ze vrouwen wil aansporen om zich te informeren over de ziekte. “Doe alle reguliere screenings en scans die je kunt krijgen, luister altijd naar je lichaam en zorgt ervoor dat je rechtmatige medische zorgen niet worden afgewezen of verminderd.”

Eierstokkanker is de op één na meest voorkomende gynaecologische kanker in de VS.

