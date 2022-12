'Clueless'-ster Alicia Silverstone volledig naakt in nieuwe PETA-campagne: “Draag vegan”

TV IN BEELD. Tom Waes poseert met enkele Romeinse soldaten op de première van ‘Het verhaal van Vlaanderen’

Een prestigieus project verdient een grootse première. Die was er in Brussel voor ‘Het verhaal van Vlaanderen’. In de Koninginnegalerij -noblesse oblige- ontving gastheer Tom Waes tal van vrienden en collega’s voor een eerste glimp van de tiendelige reeks die op de eerste dag van het nieuwe jaar naar buiten mag. “Dit is inderdaad wel spannend", aldus Waes. “Het is een groots project, maar -ik hoop- vooral een reeks die ertoe doet. Al hoop ik vooral dat we hiermee de jeugd aanspreken en hun interesse voor geschiedenis, cultuur en musea kunnen aanwakkeren.” Onder meer Peter van de Veire, Xavier Taveirne andere collega’s wilden de eerste aflevering voor geen geld missen.

22 december