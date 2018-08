Clowneske DJ Salvatore Ganacci trekt naar Crammerock na viraal filmpje op Tomorrowland DBJ

06 augustus 2018

20u39

Bron: Belga 0 Showbizz Salvatore Ganacci, de veelbesproken Zweedse DJ die twee weken geleden een internetsensatie werd nadat hij op dancefestival Tomorrowland een knotsgekke passage maakte, treedt binnenkort opnieuw op in ons land. Op 1 september draait hij een DJ-set op het Stekense festival. Dat kondigt de organisatie van Crammerock aan.

Ganacci liet zich twee weken geleden opmerken door op de mainstage van Tomorrowland alle remmingen overboord te gooien (zie filmpje onderaan). In sporttenue demonstreerde hij achter de draaitafels een reeks karikaturale dansbewegingen, theatrale imitaties en zonderlinge kreten. De sketch trok op sociale media heel wat aandacht. Sommige zagen in de act van de 32-jarige DJ een aanstellerige schijnvertoning of rariteitenkabinet, anderen omschreven de zelfspot van de man als 'geniaal'. De video ging in elk geval viraal en werd op Youtube, Facebook en Twitter miljoenen keren bekeken.

Genoeg voor de organisatie van Crammerock om Ganacci over te vliegen voor een bijkomende set. Vorige week werden ook De La Soul, The Van Jets, 't Hof Van Commerce, Fresku & Mocromaniac en Regi al aangekondigd. Crammerock vindt dit jaar plaats op 31 augustus en 1 september.