Clouseau trapt ‘Jonge Wolven’-tournee af in Leuven: “Het Sportpaleis kriebelt”

Een datum is er nog niet. Het enthousiasme wel. Dag op dag — 35 jaar na hun eerste single ‘Brandweer’ — brandt Clouseau weer. Na Marktrock 1987, wachtte gisteren Het Depot. Leuven genoot. De broers eveneens. “We hebben een ongelofelijke zomer beleefd”, klinkt het voor de show. “Maar de grootste verrassing is de interesse vanuit Nederland. We zijn daar een paar jaar weggeweest. Of juister: we gingen er wel naartoe, maar het marcheerde niet. Nu blijkt dat daar wel altijd een soort van basis is gebleven, die zelfs werd aangewakkerd door onze nieuwe plaat. ‘Jonge Wolven’ werd er goed onthaald. We spelen tijdens deze tour zelfs in Groningen. Daar zijn we al vijftien jaar niet meer geweest.”