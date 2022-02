Clouseau-producer Hans Francken stopt na 22 jaar: “Ga het ongelofelijk missen”

Celebrities Kanye West post vlammende Instagram­ti­ra­de gericht aan Pete Davidson, ook Kid Cudi moet eraan geloven

Het gaat van kwaad naar erger met Kanye ‘Ye’ West (44) en zijn zeer publieke uitspattingen op sociale media. Nadat hij vorige week nog zijn Instagramprofiel had opgekuist heeft hij zondag zijn hele account gewijd aan posts over huidige aartsvijand, Pete Davidson (28), de man die nu samen is met de ex van West, Kim Kardashian (41). Ook zijn mede-rapper Kid Cudi (38) sneuvelde in de bombastische tirade: hij zou uit het nieuwe album van West zijn geknipt omdat hij goed overeenkomt met Davidson. Ondertussen verwijderde hij opnieuw alle posts, maar natuurlijk tieren de screenshots al weelderig in het rond op het internet.

11:51