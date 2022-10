‘Close’ van Lukas Dhont wint de hoofdprijs op Chicago International Film Festival

BV Tess Goossens maakt (even) terug ochtendra­dio op Joe

Volgende week zal Tess Goossens (41) opnieuw heel vroeg uit de veren moeten, want samen Carl Schmitz (54) presenteert ze de ochtendshow op ‘Joe’. En dat radioblok is haar niet vreemd, want in het verleden was ze al te horen in de ochtend op de toenmalige zender ‘JOEfm’.

21 oktober