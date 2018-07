Cle Gyimah: creatieve duizendpoot en Josjes grote liefde SD

27 juli 2018

14u28

Wie is toch de man met wie Josje Huisman (32) een kindje verwacht? Hij heet Cle Gyimah, oftewel 'de man die Josje een blosje bezorgt', zoals Nederlandse media hem beschrijven. Hij is een 27-jarige artdirector-producer , dj en ondernemer. Een creatieve duizendpoot dus. In Amsterdam geboren, maar z'n ouders zijn van Ghana.

Cle Gyimah woont in Amsterdam en heeft nog een zus - Cindy-Elsy - en een jonger broertje. Hij volgde een opleiding Commerciële Economie, zo leren we. Daarna studeerde hij Film en Media aan kunstschool Studio West in Amsterdam. Hij werkt nu voor het Very Rare Agency, een reclame- en marketingbureau dat hij in 2013 zelf oprichtte en dat video- en fotoreportages maakt voor bedrijven. Die job voert Cle geregeld naar Londen. Daarnaast is hij medeoprichter van het online lifestylemagazine BALLINNN', dat zich voornamelijk op mannen richt. En leuk om te weten: Josjes vriend ontwierp het logo van het Nederlandse nationale vrouwenelftal. Daarnaast is de man ook actief in de muziekwereld. Hij treedt op als dj onder zijn eigen naam, en stond al op het podium van het kleinschalige Citizens of Alkebulan Festival. Een mooie match met Josje haar zangcarrière dus.

Deze man heeft dus een strak plan in het leven. Máár - en gelukkig voor Josje: hij lijkt zich ook graag te amuseren. Want in het Amsterdamse nachtleven is Cle geen onbekende. Zijn favoriete nachtclubs zijn Jimmy Woo en AIR. En terwijl Josje zich graag in extravagante outfits hult, is de boomlange Nederlander een sneaker- en zonnebrillenfanaat. Hij was zelfs het gezicht van de Nike Flash Run in Amsterdam, een evenement waarvan hij heel wat beelden op z'n sociale media plaatste.

Over zijn relatie met Josje is Cle altijd discreet gebleven. Maar uit foto's op Instagram blijkt dat hij regelmatig in Antwerpen vertoeft, waar Josje nog altijd haar huidige woonplaats heeft. Maar Josje keert ook alsmaar vaker terug naar Amsterdam, ook een beetje 'de thuis' van de blonde zangeres. “We wonen zelfs half en half samen. Ik ben echt keiverliefd”, vertelde ze vorig jaar aan onze krant.

