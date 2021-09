Claude Lombard (76), Belgische Songfestivalzangeres van 1968, onverwacht overleden

Claude Lombard kwam in 1945 in Etterbeek ter wereld en genoot een muzikale jeugd. Haar moeder Claude Alix maakte furore als cabaretzangeres. Claude leerde al op jonge leeftijd piano en gitaar spelen. En dat resulteerde ook in een eigen muzikale carrière, die vooral in Wallonië van de grond kwam: tussen 1986 en 1992 nam ze maar liefst 50 platen op. Meer recent presenteerde de zangeres het jeugdprogramma ‘Contrastes’ en stond ze geregeld samen op de planken met het BRT-orkest.

In 1968 nam Lombard deel aan de preselecties van het Songfestival. Er waren nog negen andere kandidaten die ons land wilden vertegenwoordigen op de 13 editie van het Songfestival, dat plaatsvond op 6 april in Londen. Met haar lied ‘Quand tu reviendras’ eindigde ze op de zevende plaats. Er waren zeventien deelnemers in totaal.

Bekend als stemactrice

Ook als stemacteur had Claude Lombard haar verdiensten. Zo was ze in de loop der jaren in de bioscoop te horen in tal van kaskrakers: ze sprak onder meer stemmen in voor ‘Beauty and The Beast’, ‘Cinderella’, ‘Moana’ en ‘Frozen’ I en II. Het werd zo’n succes dat er in 2019 een volledige plaat vol ingelezen teksten volgde.