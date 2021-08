Clash der generaties: dit zijn de nieuwe kandidaten uit ‘Switch’

Celebrities Daniel Radcliffe: “Mensen hebben erg lage verwachtin­gen van mij”

1 augustus Daniel Radcliffe (32) krijgt naar eigen zeggen geregeld te horen dat mensen verrast zijn dat hij zo normaal is gebleven, ondanks dat hij al op 11-jarige leeftijd wereldberoemd werd door zijn rol in ‘Harry Potter’. Dat onthulde de 32-jarige acteur in een interview met de Britse krant The Mirror.