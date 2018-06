Clara Cleymans openhartig: “Ik heb altijd moeite gehad om me heel vrouwelijk te voelen” EVDB

23 juni 2018

16u34 1 Showbizz Clara Cleymans was op zaterdag te gast bij Evi Hanssen in 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe. Daar sprak ze openhartig over hoe haar lengte, 1m55, haar soms parten speelt.

Toen Evi de vraag stelde of Clara's lengte haar soms parten heeft gespeeld, antwoordde Clara daar heel eerlijk op. “Ik heb het er vooral moeilijk mee gehad in mijn schooltijd. Ik hoorde er nooit echt bij, want ze dachten altijd dat ik jonger was door mijn grootte. Ik denk dat ik nooit serieus werd genomen als één van hen", vertelt Clara.

Het bleef ook niet bij haar schooltijd. Ook als volwassene heeft Clara het soms moeilijk met haar eigen lengte: "Ik heb altijd moeite gehad om me heel vrouwelijk te voelen. Ik voelde me het meest vrouwelijk als ik op hoge hakken liep en als ik geschminkt was. Ik moest moeite doen om te laten zien dat ik een volwassen vrouw was en me krachtig en autoritair te voelen. Door mijn lengte heb ik me altijd een meisje gevoeld, zelfs toen ik zwanger was”, gaat Clara verder. “Ik draag zelfs broeken van meisjes van 10 tot 11 jaar.”