Clara Cleymans krijgt rolletje in 'De Kiekeboes' CD

09 juli 2018

00u00 0 Showbizz Na Maggie De Block heeft nu ook Clara Cleymans (29) een rolletje in het nieuwste stripalbum van 'De Kiekeboes'. In 'Dédé en partner' kruipt ze in de huid van cipier Els Lawaay die stapelverliefd is op topgangster Dédé, de aartsvijand van Marcel Kiekeboe.

"Wanneer ik een personage creëer, probeer ik me meteen voor te stellen hoe die eruit moet zien", zegt striptekenaar Merho. "Voor Els Lawaay had ik een klein, vinnig, roodharig ding in gedachten. Type Clara Cleymans. Toen dacht ik: waarom maak ik niet gewoon van haar een strippersonage?"

Clara zelf is vereerd: "Ik viel totaal uit de lucht toen ik het hoorde, maar uiteraard vind ik het superleuk. Die fijne neus en dat grote voorhoofd komen me bekend voor. Alleen denk ik dat Els Lawaay veel meer temperament heeft dan ik. Ik ben nogal zachtaardig."