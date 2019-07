Exclusief voor abonnees Clara Cleymans en haar mama Karin Jacobs over het moederschap: “Als actrice is de timing nooit perfect” VVDW

Bron: Story 0 Showbizz Karin Jacobs (59) en Clara Cleymans (30) lijken niet alleen uiterlijk op elkaar, ze zijn ook allebei geboren actrices. De komst van (klein)dochter Jeanne (bijna 3) heeft hun band nog sterker gemaakt, en nu kijken ze samen uit naar de geboorte van haar broertje of zusje. Dat vertellen ze in Story.

We treffen Karin en Clara in het ­Nachtegalenpark in Wilrijk, waar ­Clara en broer Jelle als kind hun zomers doorbrachten. “Wat gaat de tijd snel, ik ben intussen oma! Via mijn kleindochter Jeanne herbeleef ik momenteel de kindertijd van Clara”, glimlacht Karin. “Als kind was ik nochtans de tegenpool van Jeanne”, vult Clara aan. “We hebben alleen onze haarkleur gemeen. Ik was een verlegen mama’s-kindje, zij is een lachebekje en heel actief, nieuwsgierig, mondig en open. Ze praat tegen iedereen, en laat het ook merken als ze iets niet leuk vindt. En aan haar gevoel voor drama te zien, heeft ze vermoedelijk wel onze acteergenen geërfd (lacht).”

Jeanne krijgt binnenkort gezelschap: je bent opnieuw zwanger! Ik vermoed dat het gepland was?

Clara: “Je kan niet plannen wanneer je zwanger wordt, hé. Zowel mijn eerste als mijn tweede zwangerschap is er gekomen zonder er echt mee bezig te zijn. Het leuke is dat het zo toch een beetje als een verrassing komt. Als actrice is de timing sowieso nooit perfect. Ik heb een mooie rol in een serie moeten afzeggen omdat ik zwanger ben, maar Jo en ik zijn wel blij dat er tussen onze kindjes nu niet meer dan drie jaar verschil zal zijn. Dat is ongeveer wat ik met Jelle scheel en wij hebben altijd veel aan elkaar gehad. Ik ben nu vier maanden ver, dus de baby wordt verwacht eind november. Jeanne is trouwens heel blij. Ze spreekt vaak over ‘het baby’tje dat slaapt in mijn buik’. Soms brengt ze ook een tutje naar mijn navel en geeft ze mijn buik kusjes.”

Karin: “Ik vind het reuzefijn om binnenkort weer een baby in mijn armen te kunnen houden. Ik weet dat Clara voor een moeilijke, drukke periode staat, met een tweede kindje op komst. Daar moet ze door. Ik raad haar aan om op vrije dagen zoveel mogelijk dutjes te doen als de baby slaapt en Jeanne naar school is. Kwestie van je krachten te doseren. En als het te veel wordt: oma bellen (lacht)!”

