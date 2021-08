Clara Cleymans en Dimitri Leue naast elkaar te zien in bijzondere voorstelling ‘Nora + Aron’

TV Flink aangekomen Gordon zet letters in 'Het rad'

3 augustus In Nederland is hij al een tv-fenomeen en ook bij ons is hij goed op weg. Gordon - de artiestennaam van de 53-jarige Cornelis Willem Heuckeroth - passeerde al een keer als deelnemer in 'De slimste mens ter wereld'. En zijn zoektocht naar een echtgenoot in 'Gordon gaat trouwen' lokte vier jaar geleden al een heleboel kijkers naar Vitaya. Maar de Nederlandse zanger lijkt nu echt wel aan een charmeoffensief over de landsgrens begonnen.