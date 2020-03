Cirque du Soleil ontslaat bijna al zijn personeelsleden SVM

20 maart 2020

11u05

Bron: Belga 10 Showbizz Het wereldberoemde entertainmentbedrijf Cirque du Soleil moet door de coronacrisis het grootste deel van zijn personeelsleden ontslaan. Het gaat om bijna 4.700 mensen die hun job verliezen, melden Canadese media.

"Op dit moment heeft ons bedrijf geen enkele show en ik weet niet wanneer die zullen hernemen", verklaarde de CEO Daniel Lamarre in de ‘Montreal Gazette’. Het personeel kreeg gisteren te horen dat 95 procent van hen zijn job verliest. Het gaat om 4.679 mensen. Iets meer dan 250 man blijft aan de slag om de tourplanning en ticketverkoop te kunnen voorbereiden van zodra de coronacrisis van de baan is.

Als de shows hernemen, zou Cirque du Soleil ook weer acrobaten in dienst gaan nemen. Tot vorige week had het bedrijf 44 show lopen overal in de wereld.

Ratingbureau Moody's verlaagde de kredietscore van het bedrijf en geeft Cirque du Soleil een negatieve outlook. Het bedrijf beschikt over weinig liquide middelen en dus worden er vragen gesteld of het de crisis kan overleven. Een personeelslid getuigt anoniem tegenover de Montreal Gazette dat er geen geld was voor een ontslagvergoeding.

