Cirque du Soleil keert terug naar podium

De shows "O" in het Bellagio Hotel en Mystery at Treasure Island gaan deze zomer weer open in Las Vegas. Wat betreft de toervoorstellingen, zal KOOZA vanaf november 2021 worden gepresenteerd onder de Big Top in Punta Cana, Dominicaanse Republiek, terwijl LUZIA in januari 2022 in Londen zal heropenen in de Royal Albert Hall.