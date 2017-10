Cirque du Soleil cancelt shows in Las Vegas TK

De groepen Cirque du Soleil en Blue Man Group hebben gisteren al hun voorstellingen in Las Vegas geschrapt. Ze hebben dat besloten na de grote schietpartij die aan zeker 58 mensen het leven kostte.

"Cirque du Soleil leeft mee met alle slachtoffers, al hun geliefden en de hele stad", laat de groep volgens Variety in een verklaring weten. In Los Angeles werd ook grote première van de film 'Marshall' afgelast.



Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met de voorstellingen in Las Vegas. Grote namen als Céline Dion en Jennifer Lopez hebben vaste shows in Las Vegas, maar die spelen niet op maandag.



Ook de wereldpremière van 'Blade Runner 2049' is vanwege de schietpartij in Las Vegas uitgesteld met een dag. De feestelijke receptie voorafgaande aan de film en de gebruikelijke rode loper bij het Dolby Theatre in Hollywood gaan niet door uit solidariteit met de slachtoffers.