Cindy overwint haar angst voor 'My Heroics' in 'Studio Stan': "Ik heb het trauma eindelijk kunnen verwerken"

10 september 2019

21u45 0 TV In ‘Studio Stan’ kreeg Stan Van Samang vanavond weer drie mensen met een straf verhaal over de vloer. Vooral Cindy, die door het oog van de naald kroop toen ze met haar fiets werd aangereden, beroerde de kijkers. Ze zong het nummer waar ze naar luisterde op dat bewuste moment opnieuw in.

De 26-jarige Cindy kroop 6 jaar geleden door het oog van de naald toen ze met haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Op dat moment luisterde ze naar ‘My Heroics, Part One’ van Absynthe Minded. Die song komt ze in Studio Stan zelf inzingen, in de hoop terug positieve herinneringen aan het nummer te krijgen. Ze weet producer Gert Bettens van K’s Choice meteen van zijn sokken te blazen bij haar eerste opname. Om meer gevoel in het nummer te kunnen steken krijgt ze van hem nog een gouden tip mee. “Je weet nooit wat er gebeurt met minder licht”, klinkt het.

Het resultaat is niet minder dan verbluffend, en heeft ook heel wat voor Cindy gedaan op mentaal vlak. “Tot voor de tv-opnames heb ik ‘My Heroics’ lange tijd niet meer kunnen beluisteren. Eén keer probeerde ik het, maar dat bracht te veel slechte herinneringen naar boven”, aldus Cindy. “Als het lied op de radio kwam, zapte ik weg. Jammer, want op zich heb ik het altijd een goed nummer gevonden. Door mee te doen aan ‘Studio Stan’ heb ik dat kunnen verwerken. Sindsdien kan ik opnieuw genieten van het nummer.”

Ook Ivaan komt naar de opnamestudio van Stan. Hij runt zijn eigen bedrijf en nodigt zijn werknemers uit voor een origineel idee. In de studio mogen ze hun eigen plaat opnemen: ‘Best Day Of My Life’ van American Authors. Producer Jeroen Swinnen ziet het als zijn opdracht om die titel waar te maken voor alle werknemers van Ivaan. Maar eerst moet er op het juiste ritme geklapt worden.

De 31-jarige Marijke werkt op de dispatch van Brandweer Vlaams-Brabant West, waar ze elke dag haar helden - onder wie ook haar eigen man - op gevaarlijke interventies stuurt. Om haar mannen te eren lijkt de hit ‘Holding Out For A Hero’ van Bonnie Tyler haar dan ook op het lijf geschreven. Van producer Steve Willaert mag Marijke zich dan ook helemaal laten gaan. En dat doet ze dan ook.