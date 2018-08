Cindy over haar Willy, de held van Pukkelpop: "Ik heb hem op professioneel vlak nog nooit zo gelukkig geweten" Sander Van den Broecke

25 augustus 2018

00u00 3 Showbizz Een flirt met haar lievelingszanger, meer was het niet. Zij was een meisje van 21, hij een vedette van 45, en ze dacht zelf dat het nooit zou blijven duren. Maar 21 jaar later is Cindy De Meyer nog altijd samen met Willy Sommers, de onverwachte held van Pukkelpop.

Aan de voordeur van de familie De Gieter staan twee kabouters van grijs cement vrolijk te glimlachen. Ze hebben een lamp in de hand. Als ze zouden kunnen spreken, zouden ze waarschijnlijk iets zeggen als: "Laat de zon in je hart, geniet van het leven, want het duurt toch maar even." In dit huis - een kruising tussen fermette en villa, getekend door wijlen Zjef Vanuytsel, de architect die op een zotte morgen zanger werd in bijberoep - wonen overtuigde positivo's. En sinds vorige zaterdag zijn ze nog wat overtuigder.

Dan stond de 66-jarige vader des huizes op Pukkelpop, met de rocksterren Daan en Mauro aan zijn zijde en in zijn rug een leger van blazers. Hij zong er zijn drie grootste klassiekers en de Marquee ontplofte. Een tent vol tieners en twintigers die hadden betaald voor strakke beats en vuile gitaren begon een polonaise die op het Schlagerfestival niet had misstaan. Pukkelpop 2018 ging voor eeuwig en altijd de geschiedenis in als de editie van Willy Sommers.

Dagen later is de zanger nog altijd niet helemaal bekomen van wat daar in Kiewit bij Hasselt is gebeurd. "Overal waar ik kom, spreken mensen mij erover aan, het is ongelofelijk." Hij droomt hardop van een vervolg, wie weet in het Sportpaleis, en dat is helemaal geen gekke droom. En zeggen dat hij nog lang had getwijfeld om het te doen, en dat het zijn dochters Annemie (36) en Luna (15) waren die hem over de streep hadden getrokken. Ook Cindy (42), moeder van Luna en van Luka (12), en nu al 21 jaar de levensgezel van Sommers, was meteen voor het idee gewonnen.

"Ik wist dat hij dat goed zou doen", zegt ze op het terras van hun huis. Willy zelf heeft zich teruggetrokken in een oude stalling die tot kantoor en repetitieruimte is omgebouwd. Hij zit volop in de opnames van een nieuwe plaat en heeft nog van alles voor te bereiden.

Cindy was er niet bij op Pukkelpop, ze moest op Luka passen. "En nu heb ik natuurlijk spijt. Ge had hem hier 's avonds moeten zien toekomen: één en al emotie. Ik heb hem op professioneel vlak nog nooit zo gelukkig geweten. Hij zegt zelf dat het het hoogtepunt uit zijn carrière is geweest. Maar misschien is dat niet waar, hé? Misschien moet het hoogtepunt nog komen. Ik zou er niet van verschieten."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN