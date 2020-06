Cilou Annys beleeft bange momenten nadat dochtertje plots ernstig ziek wordt: “Hoge koorts, overgeven & stuiptrekkingen” BDB

12 juni 2020

08u57

Bron: Instagram 0 Showbizz Ex-Miss België Cilou Annys (29) heeft enkele bange momenten achter de rug. Haar dochtertje Liya (4) werd namelijk opgenomen in het ziekenhuis met hoge koorts en stuiptrekkingen.

“We hebben weer een avontuurtje achter de rug”, schrijft de ex-Miss België donderdagavond op Instagram bij een foto met haar dochter aan het ziekenhuis. “De dag was nochtans rustig begonnen. Een vriendinnetje van Liya mocht blijven spelen en er was niets aan de hand. Totdat we in de namiddag cadeautjes gingen kopen voor haar uitgesteld verjaardagsfeestje. Iets wat elk kind enthousiast zou moeten maken. Al snel leek het erop dat Liya niet helemaal zichzelf was. Binnen de 45 minuten had ze hoge koorts, overgegeven, stuiptrekkingen en draaiden haar ogen alle kanten op.”

Annys trok meteen met haar dochtertje naar de dokter. “Die dacht aan een hersenvliesontsteking”, vervolgt de ex-Miss, die momenteel een babyspeciaalzaak runt. “Een nachtje in observatie aan de monitor en voldoende tests gaven vanavond gelukkig het eerder positieve resultaat. Het ging om een acute infectie die nogal agressief toesloeg! Ons meisje voelt zich intussen weer bijna 100%. Nog wat knuffels en kusjes en ze is er weer helemaal bovenop. Bedankt iedereen voor de vele lieve berichtjes. Het deed ons allemaal veel deugd na de schrik die we gisteren opliepen.”

