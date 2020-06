Exclusief voor abonnees Christophe uit ‘Blind Getrouwd' toont z'n nieuwe vriend voor het eerst aan de wereld: “Carl heeft m'n gebroken hart gelijmd” Frederik Velghe

02 juni 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Het was een grote teleurstelling voor heel wat ‘Blind Getrouwd’-fans dat het verhaal van Nick en Christophe (allebei 38) geen happy end kende. Maar voor Christophe zette het wél de poort open naar een andere liefde: Carl. “Ons verzetten tegen onze gevoelens had geen zin”, zegt het smoorverliefde koppel in Dag Allemaal.

“Liefde laat zich niet ketenen.” Met die woorden verontschuldigde Christophe zich enkele weken geleden bijna voor het nieuwe liefdesgeluk dat hij had gevonden bij z’n toen nog anonieme vriend. Schoorvoetend, want het verhaal van hem en Nick lag nog vers in het geheugen bij de ‘Blind Getrouwd’-kijkers. Maar die ongerustheid bleek ongegrond. Mede dankzij de mooie reactie van Nick, die z’n compagnon de route alle geluk toewenste.

Vandaag kan Christophe het luid en trots - en dolverliefd - zeggen: “Dit is Carl, de man die mijn gebroken hart wist te lijmen. We leerden elkaar vrij snel na het einde van de ‘Blind Getrouwd’-opnamen kennen, nu zo’n zes maanden geleden.”

