Christophe Stienlet verzamelt alles van ‘Star Wars’: “Ik moet me inhouden om niet elke dag op zolder met mijn mannekes te spelen”

Showbizz "Verzamelen is een ziekte, maar alleen ík mag dat zeggen." De zolder van acteur Christophe Stienlet (46) - zijn 'mancave' - lijkt wel een speelgoedwinkel gespecialiseerd in Star Wars-spullen. Christophe verplicht zijn zonen zelfs om geregeld met hem naar de films te kijken.

“Hier staat alles wat ik verzamel”, zegt Christophe wanneer hij ons z’n heiligdom op zolder toont. “Strips, dvd’s, maar vooral héél veel van Stars Wars. Honderden stukken, voornamelijk speelgoed uit de jaren 70 en 80. Originele mannekes nog.”

Kom je hier vaak?

Ja, maar naar mijn goesting nog niet genoeg. Af en toe kom ik piepen of alles er nog staat. Of m’n zonen hier niet in ’t geniep zijn komen spelen.

Want dat mogen ze niet?

Toch wel. Als ze voorzichtig zijn. Een vriendje van m’n zonen heeft eens met een vintage Stormtrooper gespeeld en de hand was eraf. Ik ben niet kwaad geworden, maar ik was er wel ziek van. Ik kan zo’n manneke wel lijmen, maar voor mij blijft dat kapot. Ik heb daar dan écht hartpijn van. Nu, m’n zoon Juneau van 9 durft wel nog ’ns iets vastpakken, maar Tristan van 13 is totaal niet meer geïnteresseerd. Misschien omdat ik er te veel mee bezig ben...

Het is jóuw speelgoed.

Ja, absoluut. In m’n mancave met al m’n speelgoed kan ik weer kind zijn. Ik moet me inhouden om hier niet elke dag te komen spelen. Ik verzamel Star Wars-speelgoed uit nostalgie. Ik heb nog veel poppetjes uit m’n kindertijd. Sommige stukken zijn versleten van ermee te spelen. Ik ben al Stars Wars-fan sinds m’n elfde.

Hoe kwam dat?

Toen ik ‘Return of the Jedi’ zag in de cinema, was ik meteen verkocht en ben ik poppetjes beginnen te kopen. Daarna ben ik ook de vorige films gaan bekijken. ‘The Empire Strikes Back’ vind ik de allerbeste. Elk jaar herbekijk ik met m’n zonen de oorspronkelijke trilogie. Ze móeten. Al moet ik Tristan nu al naar het scherm kloppen. (lacht) Ik kijk uit naar de film ‘The Rise of Skywalker’, in december. Ik blijf fan.

En je blijft verzamelen.

Ja, dat zal nooit stoppen. Ik ben erdoor bezeten. Toen de tweevoeter van Star Wars uitkwam, hadden m’n ouders die voor mij gekocht als kerst­cadeau. Voor de buurjongen die ook naar ons feestje kwam, hadden ze het gezelschapsspel Levensweg gekocht. Maar die jongen deed mijn pakje open. Hij was er zo blij mee dat m’n ouders niet durfden te zeggen dat het niet voor hem was. Ik kreeg dan dat Levensweg-­­spel. Dat was voor mij de slechtste Kerstmis aller tijden. Ik was er kapot van. Sindsdien vroeg ik altijd geld aan m’n ouders, zodat ik zelf m’n cadeau kon kopen. Al m’n centen stak ik in Star Wars-spullen. Ik ga nog altijd naar winkels en beurzen om dingen te kopen.

Hoeveel geld heb je er al in gestopt?

Veel. Ik durf zelfs niet te rekenen. Een paar auto’s, zeg maar.

Maar je verzameling is ook veel waard, neem ik aan.

Ja ja. Die nieuwe Star Wars-speeltjes die Disney nu maakt, zijn waardeloos. Die koop ik niet. Maar het speelgoed uit mijn jeugd is veilingmateriaal geworden.

Zou je je collectie ooit verkopen?

Ik heb eens ’n nachtmerrie gehad dat een deurwaarder al m’n speelgoed meepakte. Nee, ik wil ze nooit verkopen. Het is een goeie investering.

Zeurt je vrouw Lesley er nooit over?

Nee. Onlangs nog zei ze: ‘Ik heb liever dat hij dit doet dan dat hij vreemdgaat of alles oprookt...’ Maar m’n gezin komt natuurlijk op de eerste plaats. Ik ken mensen die ’n scheiding achter de rug hebben omdat al hun geld naar hun verzamelpassie ging. Verzamelen is ’n ziekte, een verslaving. Ik ken mensen die één bepaald manneke al 200 keer hebben, en op zoek zijn naar nog één, en nóg één...

Zo ver ga jij niet?

Nee. Pas op, ik heb er ook dubbel, omdat ik er soms eentje kan kopen dat in betere staat is. Boba Fett - een groene man met een helm op - heb ik wel twintig keer. Dat is mijn lievelingsfiguur. Jeremy Bulloch, de man die Boba Fett speelt, heb ik al een paar keer ontmoet op beurzen. Dan laat ik een beeldje van Boba Fett handtekenen.

Het is een ziekte waar je niet van wilt genezen...

Nee, nooit. Kijk, ík mag zeggen dat het een ziekte is, maar andere mensen niet. Want dan word ik kwaad. (lacht)

Wat is je waardevolste stuk?

Voor mij is die Millennium Falcon, dat grote ronde ruimteschip, heel veel waard. Heel m’n jeugd heb ik daarmee gespeeld. Ik heb dat indertijd voor 200 frank gekocht, en dat zal nu 900 euro waard zijn. Kijk, hier staat er nog één, in een ongeopende Legodoos. Die doe ik niet open, want zo is die meer waard, zeker meer dan duizend euro. Het is de grootste Legoconstructie ooit: 7.000 blokjes.

Met ’t geld dat je aan je collectie hebt besteed, had je ’n zwembad kunnen laten aanleggen.

Ja, zeker. Maar ik kijk liever naar m’n mannekes dan dat ik in een zwembad zit. Na een stresserende dag kom ik vaak nog efkes op zolder naar m’n mannekes kijken. Hier kom ik helemaal tot rust.