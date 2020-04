Christophe keek met z'n nieuwe vriend naar ‘Blind Getrouwd’: “Niet evident” BDB

28 april 2020

23u17

Bron: VRT 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het Eén-programma ‘Vandaag’ blikten Christophe Ramont (38) en Nick Laenen (38) terug op hun ‘Blind Getrouwd’-avontuur. Hun huwelijk hield geen stand en Christophe heeft intussen een nieuwe vriend. “Ik gun het hem voor de volle 400 procent”, lachte Nick. “Het was wel niet evident om met m’n nieuwe liefde elke week naar ‘Blind Getrouwd’ te kijken", gaf Christophe toe. “Aan je nieuwe partner vertellen dat je eigenlijk getrouwd bent en deelneemt aan een tv-programma, da’s niet makkelijk. Maar hij heeft dat goed opgevangen. Hij moest natuurlijk wel elke week voor de tv zitten en zien hoe z’n vriend verliefd werd op z'n ex. Best pittig. Maar hij heeft die test met glans doorstaan.” “En dan moest Christophe ook de hele tijd foto’s van ons samen posten”, pikte Nick in. “Je vriend zal m’n gezicht wel beu gezien zijn intussen.” “Ja, we hebben een dartsbord gemaakt met jouw hoofd erop”, grapte Christophe.