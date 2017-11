Christophe Haddad is de beschermende broer in 'Thuis': "Door mijn zussen heb ik veel geleerd over vrouwen" Veerle Van De Wal | TDS

Bron: Story 1 Dieter Bacquaert Christophe en Amber Haddad Showbizz Thuis-acteur Christophe Haddad (39) koestert zijn vier zussen, maar de band met zijn jongste zus Amber (25) is extra speciaal. Hij is haar peter en begeleidt haar nu bij haar eerste stappen richting muziekcarrière. Dat vertelt de acteur deze week in Story.

Als broer van vier jongere zussen leerde Christophe Haddad van thuis uit wat het betekent om voor anderen te zorgen. De band met zijn jongste zus Amber is heel bijzonder. Hij was al veertien toen zij geboren werd en zijn ouders vroegen hem om peter te worden - een rol die hij nog steeds met hart en ziel vervult. ‘Ik ben niet alleen haar broer, ik begeleid haar ook een beetje. Ze timmert nu aan haar muziekcarrière en ik wil haar daar graag bij helpen, want ik heb de weg al wat verkend. Ik ben immers mijn carrière begonnen in de musical. Dit jaar werk ik twintig jaar als professioneel acteur en daar ben ik heel dankbaar voor’, vertelt Christophe.

Jullie delen dus de liefde voor muziek en theater.

Amber: Christophe en ik zaten als kind op de Steinerschool en daar wordt creativiteit enorm gestimuleerd. Ik ben altijd bezig geweest met muziek en theater. Ik ging naar de musicals kijken waarin Christophe meespeelde, hij was mijn grote voorbeeld.

Christophe: Ik genoot er altijd van dat mijn ouders en zussen in de zaal zaten tijdens musicalpremières. Na afloop kwamen ze me altijd feliciteren. Amber heeft trouwens als elfjarige meegespeeld in de Studio 100-musical The Sound of Music als een van de Von Trapp-kinderen.

Amber: Ik sta er nog altijd versteld van dat ik dat gedurfd heb, op zo’n groot podium voor zoveel mensen… Nadien heb ik zangles gevolgd en ben ik naar de musicalschool gegaan. Nu studeer ik jazzmuziek aan het conservatorium in Maastricht, mijn laatste jaar.

Wil je net als je broer bekend worden, Amber?

Amber: Mijn doel is niet om bekend te worden. Ik hoop een publiek aan te spreken dat naar mijn concerten wil komen kijken. Sinds kort heb ik mijn eigen band, Amber Haddad Trio. We brengen Arabische jazz. Ik word echt heel gelukkig als ik in die taal zing. Als ik met muziek bezig ben, voel ik duidelijk dat mijn roots in Libanon liggen. Want mama is Vlaamse, maar papa is Libanees. Ik ben nu volop Arabisch aan het leren. Papa helpt me bij mijn uitspraak, hij is heel trots!

SPIRITUELE FAMILIE

Christophe speelt al twee jaar Bob in Thuis. Ben je een trouwe kijker, Amber?

Amber: Sinds mijn broer meespeelt, kijk ik af en toe. Ik vind het leuk om hem een ander karakter te zien spelen. Bob is een pietje precies, en zo is mijn broer helemaal niet. Christophe is heel spontaan en een beetje gek, maar hij heeft ook een rustige kant. Ik vind het nog altijd raar om mijn broer op tv te zien, want ik ben er totaal niet mee bezig dat hij bekend is. Ik merk het wel als we met de familie op stap zijn. Dan hoor ik de mensen fluisteren. Eigenlijk zou ik liever hebben dat ze vlakaf een foto of handtekening komen vragen.

Christophe: Ik sta heel erg open voor mijn fans, maar er is natuurlijk een bepaalde grens. Als ik bij mijn familie ben, wil ik het liefst met rust gelaten worden. En natuurlijk ben ik geen acteur geworden voor de faam.

Zijn je andere zussen ook artistiek?

Christophe: Absoluut. We zingen allemaal goed in onze familie. Esther (36) is afgestudeerd aan de Mime Studio. Ze heeft jaren met een theatergezelschap door Amerika en Europa getoerd. Maar nu heeft ze zich gesetteld en baat ze met haar man twee restaurants in Gent uit. Ze speelt gitaar en viool en maakt haar eigen kleding. Suraya (30) is afgestudeerd aan de dansacademie in Antwerpen en is later verpleegkunde gaan studeren. Nu is ze voltijds mama van twee kinderen. Radharani (28) zingt prachtig, speelt piano en heeft een hart van goud.

Jullie familie is behalve muzikaal ook spiritueel.

Christophe: Mijn moeder is een ayurvedisch therapeut en beide ouders ayurvedische masseurs. Gezondheid in lichaam en geest is voor hen heel belangrijk. Ze baten ook een biologische bed & breakfast uit, The Aum House in Gent. Wij zijn opgevoed met meditatie. Het helpt enorm om steeds keer op keer weer bij jezelf te blijven.

Amber: Onze ouders hebben ons geleerd niet te oordelen, gewoon te zijn wie we zijn en ons hart te volgen.

Christophe: Ik hoor vaak dat ik altijd zo optimistisch ben, en dat is ook zo, maar daar moet ik wel iets voor doen, hoor. Ik sta echt niet elke dag op met een smile op mijn gezicht. Het is elke keer weer een keuze om positief in het leven te staan.

Jullie leerden snel op eigen benen te staan.

Christophe: Ja, in een groot gezin moet je leren voor jezelf te zorgen en te aanvaarden wat je hebt. Wij kwamen nooit iets tekort, maar voor een reis of extra kleren moesten we zelf gaan werken. Op mijn twaalfde ging ik al babysitten om centjes te verdienen.

In een grote familie kan het ook wel flink botsen. 

Christophe: Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar in onze familie zijn er geen ruzies. We deden vroeger alles samen met onze ouders, zoals met de camper naar Frankrijk gaan. Afgelopen zomer hebben we nog met z’n allen een bruiloft in Libanon bijgewoond. We staan altijd klaar voor elkaar. Ik heb mijn zussen al vaak mee helpen verhuizen. Het leuke is dat ze ook een goede band hebben met mijn vriendin Sanne en dat zij ook allemaal toffe partners hebben. Maandelijks komen we samen en koken we voor elkaar. 

Jullie schelen wel veertien jaar. Zijn er dan nooit meningsverschillen?

Christophe: Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens, maar alles wordt direct opgelost.

Amber: Als kind voelden we duidelijk ons grote leeftijdsverschil, maar nu ik zelf volwassen ben, merken we er niets meer van. We doen veel leuke dingen samen, zoals dansen en uitgaan. Christophe en ik hebben nog nooit een discussie gehad. Omdat we zo hard op elkaar lijken, begrijpen we elkaar heel goed.

Christophe: We kunnen urenlang aan de telefoon klet- sen. En we hebben regelmatig contact via Skype of WhatsApp wanneer Amber in Maastricht is.

DE PERFECTE BABYSITTER

Hoe hebben je zussen jou beïnvloed, Christophe?

Christophe: Met vier zussen in huis leer je zorgzaam te zijn. Ik heb heel vaak moeten babysitten, pampers verversen, papflesjes geven… Als oudste vond ik het normaal om voor mijn zussen te zorgen. Ik heb door hen ook wel geleerd hoe vrouwen zijn. Thuis was alles bespreekbaar. Aan de keukentafel werden mooie maar ook minder mooie momenten, zoals liefdesbreuken, met elkaar gedeeld. Met vijf vrouwen in huis leer je je hart te luchten en niets op te kroppen.

Je hebt je zussen wel moeten leren loslaten.

Christophe: Ja, ik ben altijd de beschermende broer geweest. De moeilijkste periode was toen mijn zussen hun eerste vriendje kregen. Ik wilde het beste voor hen, en dus liet ik mijn ongenoegen soms blijken als ik niet akkoord ging met hun liefjes. Ik heb geleerd om hen los te laten zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en zelf kunnen leren uit hun relaties. Maar als ze met hun kop tegen de muur liepen, moest ik hen wel troosten. (lacht)

Jullie vader heeft ooit een hartinfarct gekregen. Welke impact had dat op jullie?

Christophe: Amber weet daar niets meer van, maar ik heb het zien gebeuren, ik was vijftien. Gelukkig was de dokter er snel bij en had hij geen operatie nodig. Hij herstelde snel, maar daardoor hebben we wel beseft hoe fragiel het leven is. Omdat papa nog leeft, genieten we des te meer van ons samenzijn.

Er zijn nog maar twee kleinkinderen in de familie, Tristan en Gabriël. Hebben jullie een kinderwens?

Christophe: Kinderen zijn meer dan welkom, maar ze zouden Sanne en mij niet nóg gelukkiger maken. We zijn ruim acht jaar samen en zijn verliefder dan ooit. Op creatief vlak willen we nog veel dingen samen doen, Sanne heeft het nu lekker druk met haar carrière. Ze is te zien in onder andere de reclamespot van Oral B, en in de komende Planet Parfum-campagne.

Amber: Zelf ben ik er nog niet uit. Voorlopig hou ik het bij zangles geven aan kinderen en af en toe op mijn neefjes letten. Christophe zou zeker een goede vader zijn, maar hij moet zijn eigen moment kiezen.

