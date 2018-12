Christophe Deborsu debuteert in opera ‘Nabucco’ in Vorst Nationaal: “Gelukkig moet ik niet zingen” SD

03 december 2018

19u14 1 Showbizz Op vrijdag 21 december brengt Music Hall Classics in Vorst Nationaal Verdi’s meest opgevoerde opera ‘Nabucco’ op de planken. Opvallende en verrassende rol in deze arenaversie met voornamelijk internationaal gerenommeerde cast, is weggelegd voor journalist en tv-gezicht Christophe Deborsu.

Deborsu zal in deze ‘Nabucco’, die opgevat is als een ode aan de stille film en zich afspeelt op een filmset, de rol van de flamboyante, manipulatieve regisseur op zich nemen. De 53-jarige Deborsu maakt hiermee niet alleen zijn debuut als acteur, maar verwezenlijkt hiermee ook zijn droom om ooit op de planken te staan van het iconische Vorst Nationaal. “Ik vind het een enorme eer dat ze me gevraagd hebben voor deze rol”, aldus Christophe Deborsu. “Blijkbaar vond regisseur Jean-François D’hondt, die me via een gemeenschappelijke kennis contacteerde, dat die karaktertrekken me op het lijf geschreven waren.” (lacht)

De opera ‘Nabucco’ gaat over machtswellust, liefde en zelfverheerlijking, en die thema’s worden nu geplaatst in de filmwereld. Een tijdperk waarin de adoratie voor de goden van vroeger plaats heeft gemaakt voor de adoratie van de goden van de filmwereld. “Ik ben wel nerveus voor mijn grote debuut als acteur, en dan nog in een opera, maar ik kijk er vooral enorm naar uit om voor het eerst op de planken te staan van het iconische Vorst Nationaal en meteen nog in zo’n indrukwekkende productie. Gelukkig voor het publiek is het een ‘stille’ rol en moet ik niet zingen”, besluit Christophe met een knipoog.

‘Nabucco’ is een meeslepend meesterwerk, met als ultiem hoogtepunt de wereldberoemde aria ‘Va, pensiero’ van het slavenkoor. Deze nieuwe arenaversie omvat weelderige kostuums, indrukwekkende effecten en projecties, meer dan tweehonderd zangers, figuranten, muzikanten en medewerkers, en prachtige decors van de hand van de internationaal gelauwerde operadesigner Dan Potra.

Neem voor info en tickets een kijkje op www.30jaarmusichall.be.