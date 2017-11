Christoff zingt voor Brusselaars in kansarmoede DBJ

14u58 0 BELGA Christoff De Bolle Showbizz De Vlaamse zanger Christoff laat zijn grote hart zien door op 17 december op te treden voor 150 dakloze Brusselaars in de basiliek van Koekelberg. Het concert vormt het hoogtepunt van zijn kerstconcertreeks. Een deel van de opbrengst van de avond zal worden weggeschonken aan een Brusselse organisatie in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel.

“Ik kom heel erg graag in onze hoofdstad Brussel. Het is voor mij als zanger en als gelovig mens een grote eer om in de nationale basiliek te mogen optreden. Ik ben blij dat ik in deze kerstperiode iets kan doen voor mensen die het niet gemakkelijk hebben in het leven”, vertelt Christoff. Aan welke organisatie Christoff het bedrag schenkt, maakt hij later bekend.