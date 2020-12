Christoff werd vroeger zwaar gepest: “Ik kon niet meer praten, ik was zo zwaar vernederd”

ShowbizzIn ‘Speeltijd’ op JOE is Christoff De Bolle (44) te gast. Hij vertelt er openhartig over hoe hij als kind zwaar gepest werd, en over de enige voorspelling van z'n medium Rita die nog moet uitkomen.

Christoff vertelt dat hij op school gepest werd. “Het is begonnen bij de leerkrachten", zegt hij. “Rond de finale van de Soundmixshow kreeg ik lullige opmerkingen: ‘Ah, we zien u nog eens! Moet gij niet voor de camera staan?’ Altijd belachelijke opmerkingen, en dat ging van kwaad naar erger." Tijdens de grote show op het einde van het schooljaar kwamen de pesterijen op een hoogtepunt. “Ik zei tegen ons mama: ‘Ik heb zo'n raar buikgevoel. Ik ga daar niet naartoe.’ Maar zij zei: ‘Ga toch maar, je moet sterk zijn in ‘t leven.' Toen ik daar toekwam, zag ik allemaal affiches van mij op het podium hangen", herinnert Christoff zich. “Mijn deelname aan de Soundmixshow was de rode draad, de running gag. Ik ben naar de auto gegaan en kon niet meer praten. Ik was zo vernederd. De directeur zei toen: ‘Ja, nu zijn ze wel te ver gegaan.' Ik mocht toen van de dokter drie maanden niet meer naar school en heb een heel zware depressie gekregen.”

Al relativeert Christoff ook meteen: “Alles gebeurt met een reden in het leven, ik ben heel blij dat dat gebeurd is want dat heeft mij met mijn voeten op de grond gehouden.”

De rode draad in Christoffs leven? Helderziende Rita. “Mijn mama heeft haar leren kennen, vlak voor een hersentumor bij mij werd vastgesteld", zegt Christof. “Ik was toen elf, mijn mama was hopeloos. Opeens kwam ze bij Rita terecht. En die heeft meteen gezegd: zo zit het in elkaar en zo gaat het aflopen. En dat was allemaal waar. Ze zei bijvoorbeeld: ‘Je moet vooral heel veel vertrouwen hebben. Het zullen Gods handen zijn die de chirurg zullen leiden.' Na een operatie van acht uur kwam de chirurg bij mijn ouders. ‘De operatie is goed verlopen’, zei hij. ‘Maar het waren niet mijn handen, maar die van God die me hebben geleid’. Een mirakel."

Rita voorspelde ook dat Christoff ooit voor heel veel mensen zou staan. “Mijn mama dacht: dat gaat toch geen leraar worden?’ En toen ik deelnam aan de Soundmixshow zei Rita: ‘Ik zie u ooit nog in het Duits zingen.’ Ik dacht: dat is nu een voorspelling die nooit zal uitkomen. Mijn Duits was slecht, en ik wist helemaal niet hoe ik eraan kon beginnen." En er is nog één voorspelling die wacht om uit te komen: “Ze heeft gezegd dat er nog een land gaat bijkomen. Daar zijn we nu met Klubbb3 aan bezig: om een stukje Denemarken te veroveren, want daar wordt ook Duits gesproken."

Toen hij jong was, had Christoff een relatie met een vrouw: Hilde. “Het moest zo zijn dat ze in mijn leven kwam, om stilaan te ontdekken dat meisjes mij minder aanspraken dan jongens", zegt hij. “Pas op, onze relatie heeft twee jaar geduurd, twee fantastische jaren. En ze is nu nog steeds een goede vriendin van mij."

Op z'n achttiende besefte Christoff dan dat hij homo was. "Toen het gedaan was met Hilde, zei mijn mama: ‘Oei, wat is er gebeurd? Je valt toch niet op jongens?’ En ik zei: ‘Ja, misschien wel.’ Pure stilte in de auto. Toen had ik nog geen vriend, maar ik had wel zoiets van: ik heb het nu gezegd en we zullen wel zien wat er gebeurt."