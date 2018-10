Christoff vraagt vriend ten huwelijk live op Duitse tv SD

20 oktober 2018

22u05 0 Showbizz Christoff (42) heeft zaterdagavond live op de Duitse tv zijn vriend Ritchie ten huwelijk gevraagd. De zanger ging op één knie tijdens het Schlagerboom-festival in de Westfalenhalle in Dortmund. Het antwoord luidde volmondig ‘ja’.

“Toen ik je voor de eerste keer gezien heb, wist ik meteen dat jij de ware voor mij bent. Vandaag kijken miljoenen mensen over de hele wereld en ik wilde je gewoon zeggen, en aan iedereen laten zien, hoe graag ik je zie”, begon Christoff het aanzoek. “Vandaar misschien de belangrijkste vraag uit heel mijn leven.” Daarop ging de zanger door één knie en vroeg hij zijn vriend ten huwelijk. Ritchie hoefde daar niet lang over na te denken: “Ja”, klonk het geëmotioneerd.

Schlagerbooom 2018 wordt live uitgezonden op de Duitse zender ARD en trekt 8 miljoen kijkers. De Nederlandse zanger Jan Smit stond klaar om het aanzoek te vertalen voor alle aanwezigen.

Christoff en Ritchie leerden elkaar in het najaar van vorig jaar kennen op de werkvloer waar de kantoren van zijn management gevestigd zijn. In datzelfde gebouw is er een groothandel van kleding en schoenen, waar Ritchie als admini­stratief bediende werkt. “Het bleef aanvankelijk bij een ‘goeiendag’ af en toe. Ik vond ’m wel een knappe gast, maar meer ook niet. Maar al snel kreeg ik bij Ritchie een heel fijn gevoel. Hij is zo puur, zo eerlijk en nuchter. Dat trok me over de streep”, vertelde de zanger in februari in Dag Allemaal.