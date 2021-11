Christoff voelt gevolgen van zijn coronabesmetting nog steeds: “Zeker nu het zo druk is met ‘Vlaanderen zingt Hazes’”

Voorbij het Sportpaleis rijden en zijn naam op de affiche zien staan, Christoff heeft daar altijd van gedroomd. Dat vertelde hij ons zaterdag vanuit zijn loge in die bewuste tempel, waar hij optrad bij ‘Back to the 90s & nillies’ van MNM. “Dat ik hier vandaag mag staan, en de komende week vier dagen in de Lotto Arena... Ja, da’s gek.” Alsof hij met de grootste zalen goochelt, want enkele uurtjes voordien vertoefde hij nog in de Ziggo Dome in Amsterdam — met een capaciteit van 17.000 mensen vergelijkbaar aan die van het Sportpaleis — waar ‘Holland zingt Hazes’ doorging op dat moment. “Ik repeteer hier voor drie avonden voor de Vlaamse versie, ‘Vlaanderen zingt Hazes’”, vertelt Christoff ons. “Die concerten zijn er plots bijgekomen door de ziekte van André (Hazes kampt sinds september met een burn-out, red.). Eerst zou ik enkel met Willy Sommers op vrijdag in de Lotto Arena onze ‘Sing-Off’ brengen, dat concert ligt al maanden vast. Maar toen het nieuws kwam dat André zijn concerten niet kon doen, zijn al zijn vrienden, waaronder Jeroen van der Boom, Xander de Buisonjé en ik in de bres gesprongen voor hem. En ook voor zijn fans, want anders werden die concerten weer maar eens uitgesteld, zoals eerder al door corona”, vertelt hij. “Nu kunnen we de mensen toch een leuk alternatief geven, en André is ons wel dankbaar, denk ik.”