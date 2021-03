Christoff verzweeg lange tijd voor zijn mama dat hij hulp zoekt bij een psycholoog: “Ik wilde haar niet belasten met mijn problemen”

TV Oude bekende duikt opnieuw op in ‘Thuis’

19 maart De ‘Thuis’-kijkers zagen vrijdagavond een oude bekende opduiken in hun favoriete soap. Al zullen ze het personage Nina Oostvoghels niet meteen herkend hebben. Vroeger werd die rol namelijk vertolkt door Clara Cleymans (32). In de huidige afleveringen neemt Daisy Van Praet (38) de fakkel over.