Christoff trakteert zijn ‘redders’ op een etentje (en zijn fans op een muzikaal dagboek) SD

19 maart 2019

21u55 3

Belofte maakt schuld en dus trakteerde Christoff de topdokters die zijn hartoperatie tot een goed einde brachten op een uitgebreid etentje in het Deinse restaurant Halifax. Voor de zanger luidde het restaurantbezoek meteen ook het begin in van een drukke periode. Samen met zijn collega’s Jan Smit en Florian Silbereisen trekt hij een maand lang rond in Duitsland. Daar hoeft u overigens niets van te missen, want speciaal voor de lezers van hln.be houdt de zanger de volgende weken een muzikaal weekboek bij.

Wie dan nog meer wil, verwelkomt Christoff graag op zijn instagram-pagina: christoffofficial.