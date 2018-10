Christoff reageert voor het eerst na zijn huwelijksaanzoek: “Oef, hij zei ja” JOBG

22 oktober 2018

06u17 0 Showbizz “Wil jij met mij trouwen?” Dé belangrijkste vraag die Christoff (42) ooit zou stellen in zijn leven is eruit. Na een relatie van 1 jaar ging hij op de knie voor zijn grote liefde, Ritchie. En dat voor maar liefst 12 miljoen toeschouwers op het Schlagerbooom-festival in Dortmund, live op tv. “Ik ging er voor 60% vanuit dat hij ‘ja’ zou zeggen. Gelukkig deed hij dat ook”, lacht Christoff.

De tortelduifjes moesten gisteren nog bekomen van de romantische rollercoaster waar ze sinds zaterdagavond opzitten. “Nu pas begint het door te dringen dat we effectief verloofd zijn”, vertelt Christoff. “Maar wàt een zalig gevoel. Ik ben de gelukkigste mens ter wereld! Ritchie maakt mijn leven compleet. Hij is zo puur, houdt mij met de voetjes op de grond. Wij twee is yin en yang. Ik heb altijd gezegd dat ik zou trouwen als ik de ware zou vinden. Ik wist meteen dat Ritchie dat was.” De twee leerden elkaar vorig jaar kennen in het gebouw waar Christoff zijn management zit, en ook de groothandel van kleding en schoenen waar Ritchie als admini­stratief bediende werkt. Ondertussen zijn ze een jaar samen. “Sommigen vinden het snel. Maar ik wilde Ritchie niet vragen als we vier of vijf jaar samen zouden zijn. Dolverliefd zijn maakt een huwelijk nog intenser, vind ik. Ik heb gewoon mijn hart gevolgd. Al dacht ik wel dat mijn zus Lindsay eerst zou trouwen, met veel toeters en bellen (lacht). Maar kijk.”

