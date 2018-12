Christoff: “Pas als Ritchie er helemaal klaar voor is, kiezen we een trouwdatum” CD

07 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De komende weken geeft Christoff (42) naar goede traditie weer een reeks kerstconcerten in Vlaanderen. De kerst is met stip zijn favoriete periode van het jaar, zeker nu hij die kan vieren met zijn verloofde. Waneer hij Ritchie zijn jawoord geeft, is wel nog niet bekend. “Pas als hij er helemaal klaar voor is, kiezen we een trouwdatum.”

Deze week komt Sinterklaas langs bij de kindjes, maar bij Christoff thuis baadt alles al een tijdje in de kerstsfeer. “Dat is het voordeel als je geen kinderen hebt”, lacht de schlagerzanger. Half november hebben hij en zijn verloofde Ritchie het huis al versierd met kerstdecoratie. Pièce de résistance zijn de vier kerstbomen in de orangerie. “Aangezien ik in december heel wat kerstconcerten geef en amper thuis ben, wil ik er al in november van kunnen genieten”, zegt Christoff. “Ritchie is trouwens net als ik helemaal into kerst. Hij houdt ook van die gezelligheid en samen zijn met de familie.” Eigenlijk droomde het koppel ervan hun tweede kerst samen te vieren in een nieuw huis. “We hebben er al veel bekeken, maar telkens opnieuw was het net niet goed. Best wel frustrerend, maar we geven niet op. Mijn huidige huis heb ik trouwens wel volledig laten herinrichten met nieuwe kleuren en meubels zodat er geen herinneringen meer overblijven aan mijn exen.”

Komt de familie op kerstdag bij jullie op bezoek?

“Meestal vieren we dat inderdaad bij mij of mijn zus Lindsay, maar dit jaar stond ons mama erop om kerst bij haar te vieren in hun nieuwe huis. Heel knap. Ze hadden zelfs speciaal in dat huis een gelijkvloers appartement gebouwd voor mijn grootvader, maar begin juli is hij helaas overleden.”

Dat zal een groot gemis zijn aan de tafel.

“Net zoals we mijn oma nog steeds missen. Ze is twee jaar geleden gestorven. Maar mijn twee andere grootouders leven wel nog en dus geniet ik er dubbel en dik van dat zij er wel nog zijn. Maar ik troost me met de gedachte dat zowel oma als opa tot hun laatste dag een fantastisch leven hebben gehad dankzij onze ouders. Ze hebben veel opgeofferd om voor hen te zorgen.”

Zou jij dat ook doen voor je ouders?

“Onmiddellijk, ook al weet ik dat het veel opofferingen vraagt. Mama kon dikwijls niet mee op reis naar Spanje omdat ze voor opa moest zorgen. Die verplichting is nu weg. Ze moeten opnieuw hun draai vinden. Maar gelukkig stellen ze het goed. Ook al staan ze nog steeds onder medisch toezicht. Mijn moeder voor haar hart en papa vanwege zijn kanker.”

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN