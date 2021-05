Christoff over zijn wenkbrauwcorrectie: “Waarom er vijftig uitzien als je er dertig kan uitzien?”

ShowbizzOpvallende look voor Christoff (44) in de ‘Cooke & Verhulst Show’ vanavond: strak in het pak en een zonnebril die niet van zijn neus week. Hij liet een week geleden zijn wenkbrauwen liften en daar hield hij nogal in het oog springende pleisters aan over. Toch steekt Christoff het niet onder stoelen of banken dat hij weleens een plastische ingreep ondergaat. “Er zullen altijd mensen zijn die commentaar hebben, maar ik doe dit voor mezelf. We leven in maatschappij waar alles kan tegenwoordig, dus waarom niet, denk ik dan?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een tweetal jaar geleden liet Christoff al een ooglidcorrectie uitvoeren, maar deze keer waren zijn wenkbrauwen aan de beurt. “Iedereen zei altijd dat ik er moe uitzag en ik vond zelf ook dat ik een vermoeide blik had, dus besloot ik twee jaar geleden om mijn oogleden zowel boven als onder te laten opereren. Dat deed eigenlijk weinig pijn en ik heb er niet veel last van gehad. Die vermoeide blik was toen weg, maar ik kreeg de laatste tijd het gevoel dat het terug was. Ik zat onlangs samen met een bevriend plastisch chirurg en die vertelde dat het deze keer niet mijn oogleden, maar wel mijn wenkbrauwspieren waren.” Dus koos Christoff ervoor om die te liften en te laten vastzetten. Maar hoe goed en pijnloos zijn eerste operatie verliep, zo pijnlijk verliep het deze keer. “Ik heb echt veel last gehad. Ik moest rechtop zittend slapen, want anders kon dat zakken. Ik kon niet op mijn kussen noch links nog rechts liggen omdat dat zo gevoelig was. Niezen, lachen, ... dat lukte allemaal niet.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Christoff

Christoff is niet het type dat gaat doen of zijn neus bloedt wanneer mensen vragen of hij al eens een plastische ingreep liet doen. “Er zullen altijd mensen zijn die commentaar hebben, maar ik doe dit voor mezelf. We leven in maatschappij waar alles kan tegenwoordig, van borstcorrecties tot geslachtswijziging, dus waarom niet, denk ik dan? Ja, plastische chirurgie bestaat, who the fuck cares, we moeten daar geen taboes om maken. Ik ken mensen die zeggen dat ze niets hebben laten doen, maar ze kunnen amper lachen. Ik vind dat alles bespreekbaar moet zijn. En daarbij, waarom er vijftig uitzien als je eruit dertig kan uitzien?”

Morgen mogen Christoffs draadjes eruit en die opvallende pleisters in de vuilbak, maar vanavond was hij toch al te gast in de Cooke & Verhulst Show. En daar heeft hij zijn redenen voor. Christoff is namelijk de hoogste nieuwkomer in de Ultratop 100 met zijn nummer ‘Als Je Bij Me Bent’ en dat kan niet onopgemerkt voorbijgaan.

LEES OOK: