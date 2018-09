Christoff openhartig over seksuele geaardheid: "Mijn secretaresse was de eerste die het wist" TK

22 september 2018

13u55

Bron: Joe 1 Showbizz Vanochtend waren Christoff en zijn zus Lindsay te gast bij Ann Van Elsen in 'De Familie Van Elsen' op Joe. Ann kwam meer te weten over de kinderwens van Christoff en Lindsay, hun sterke band als broer en zus en de moeilijke periode van Lindsay.

"Mijn secretaresse was de eerste die het wist", bekende Christoff wanneer zijn seksuele geaardheid ter sprake kwam. "Ik ben het te weten gekomen via een vriendin, want op die leeftijd had ik dat niet echt door", voegde Lindsay eraan toe. "Ik had een vriendin van mijn 16 tot 18 jaar. Toen het was uitgeraakt, wist ik dat ik mezelf niet van alles moest blijven wijsmaken. Ik heb lang gezocht en ermee gevochten, maar mijn gevoel naar jongens toe was sterker. Ik was 18 toen ik het heb verteld, maar tot mijn 23 heb ik wel nog een paar keer getwijfeld. Ik heb dan ook nog eens twee jaar een vriendin gehad. Maar toen dat gedaan was, was ik echt zeker. Dat was ook een tijdperk zonder gsm’s en internet. Wij moesten alles zelf ontdekken en ondervinden. Nu is dat anders", vertelde Christoff openhartig. "Onze ouders hadden het er toch wel een beetje moeilijk mee. Onze papa iets meer dan ons mama, want zij heeft zich daar snel over gezet", ging Lindsay verder. "Uiteindelijk heeft ons mama gezegd dat ik niet meer met een meisje naar huis moest komen. Ze had veel liever dat ik met een jongen naar huis kwam, dan had ze een tweede zoon erbij", lachte Christoff.

Als de dood voor echo's

Lindsay heeft er lang over gedaan om zwanger te worden: "Het was hard, met ups en downs. Ik krijg weer kippenvel door erover te praten. Bij mijn tweede zwangerschap leefde ik een beetje in angst. Ik ging bijna dood om naar de echo te gaan", vertelde een zichtbaar geëmotioneerde Lindsay. Ann vroeg hoe Christoff het heeft ervaren: "Ik wist het toen ze drie maanden zwanger was en ik kreeg de vraag of ik peter wilde worden. Mijn geluk kon niet op. Twee dagen later was het hartje gestopt. Hartverscheurend. Ook omdat je aan de zijlijn staat en niet kan helpen."

Christoff voegde toch een positieve noot toe aan het verhaal: "Op 20 december stond ik in een kerk met een kerstconcert. Ik stond achteraan bij het beeld van heilige Rita: een groot, slank beeld. Rita, mijn paragnoste, kwam bij me staan en vroeg aan Lindsay en mij wat we aan dat beeld zagen. Heel raar, want het had precies een zwangere buik. Awel, zei ze tegen Lindsay, dat is jouw kindje dat er volgend jaar gaat komen. In februari heeft Lindsay de bevestiging gekregen dat ze terug zwanger was. Rita heeft dat voorspeld op 20 december en Lisa-Marie is op 19 december geboren. En een dag later stond ik terug in diezelfde kerk."