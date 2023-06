Christoff openhartig over liefdesleven: “Ritchie en ik begrijpen elkaar beter dan ooit”

Celebrities Eervolle ontmoeting: André Rieu bij paus Franciscus in Rome

Samen met 200 artiesten van over de hele wereld, mocht violist André Rieu (73) paus Franciscus de hand schudden in Rome tijdens het 50-jarig jubileum van de collectie van moderne en hedendaagse kunst in de Vaticaanse musea. “De paus had het over wat artiesten betekenen voor de wereld, dat raakt mij als muzikant”, vertelt hij aan RTL Boulevard.