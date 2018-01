Christoff niet te spreken over de MIA's: "Het blijft nog steeds een klucht!" EVDB

20 januari 2018

10u28 0 Showbizz Hoewel zanger Christoff dit jaar niet genomineerd is, heeft hij in een Facebook-bericht toch zwaar uitgehaald naar de MIA's. Hij vindt het niet kunnen dat artiesten uit zijn genre niet verkozen kunnen worden tot beste zanger, zangeres of groep.

Zanger Christoff gaat niet akkoord met de werkwijze van de jaarlijkse, Belgische 'Music Industry Awards' of MIA's. Hij vindt het niet kunnen dat artiesten uit zijn genre allemaal in de categorie 'Vlaams Populair' belanden.

"Nog steeds worden mijn collega’s in een categorie Populair ondergebracht of je nu man/vrouw of een groep bent, terwijl andere Nederlandstalige artiesten die niet uit ons genre komen wel als beste zanger of zangeres genomineerd kunnen worden." Volgens Christoff zijn de organisatoren wellicht "bang voor hun imago".

Christoff zelf werd dit jaar niet genomineerd, zijn zus, kersverse moeder Lindsay, wel.