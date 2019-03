Christoff: “Mijn huwelijk met Ritchie? Dat is misschien pas voor 2021" CD

Bron: Story 0 Showbizz Het gaat goed met Christoff (42). Twee maanden nadat hij in allerijl geopereerd moest worden aan een lekkende hartklep, is de zanger weer bijna de oude. “Nooit gedacht dat het zo snel zou gaan”, klinkt het opgelucht in Story. “Al spelt mama me wel nog elke dag de les en benadrukt ze dat ik naar mijn lichaam moet luisteren.” Geen overbodige luxe, zo blijkt.

Het was een realitycheck van jewelste die Christoff begin dit jaar kreeg. Hij was al een tijdje extreem moe, en kort na de feestdagen werd hij onwel tijdens het sporten. Enkele onderzoeken later sloeg zijn bevriende cardioloog Pedro Brugada alarm: Christoff had een lekkende hartklep en de situatie was ernstig. De zanger moest zo snel mogelijk onder het mes. Gelukkig voor hem verliep de operatie goed, en meteen na de vier weken rust-op-doktersbevel is hij weer beginnen optreden. “Maar ik moet het nog rustig aan doen, want ik voel me nog niet volledig hersteld”, geeft Christoff toe. “Ik heb al wel een paar grote concerten van anderhalf uur gedaan, maar aan het einde van zo’n show ben ik buiten adem. Dan slaat de vermoeidheid toe. Maar ik steek bewust al mijn energie in mijn optredens. Ik ga wel nog elke maand op controle bij de cardioloog, en Pedro bevestigt dat de revalidatie perfect verloopt. Mijn hart is zelfs beter dan ooit. Ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Ook mijn stem is alweer bijna even krachtig als vroeger. Een serieuze geruststelling.”

Dat kan ik me voorstellen. Vanaf half maart tour je door Duitsland met KLUBBB3, je groep met Jan Smit en Florian Silbereisen.

“Daarom ben ik net nog enkele dagen naar Spanje ­geweest. Alleen daar slaag ik erin om echt niets te doen, behalve rusten en mijn hoofd leegmaken. Weet je wat ook straf is? Omdat mijn hart weer normaal functioneert, heb ik ’s nachts minder slaap nodig. Vroeger was tien uur nachtrust een minimum, nu ben ik al na zes uur helemaal uitgerust. Daar tegenover staat dus wel dat ik overdag nog snel moe ben en dus regelmatig een pauze moet inlassen.”

André Hazes zingt dat je moet leven alsof het je ­laatste dag is. Doe jij dat, sinds je operatie?

“Het klinkt cliché, maar ik geniet inderdaad meer van de kleine dingen, en van tijd met mijn lief, vrienden en familie. Pietluttigheden en roddels kan ik me dan weer niet meer aantrekken. Daar wil ik geen energie meer insteken. Meer dan ooit besef ik hoe broos het leven kan zijn.”

Op je elfde hing je leven nochtans ook al eens aan een zijden draadje. Je had een hersentumor en de dokters gaven je maar tien procent overlevingskans. Vind je dat je oneerlijk wordt bedeeld door het lot?

“Nee, ik ben juist dankbaar dat ik blijkbaar zo’n goede engelbewaarder heb. Mijn tijd is duidelijk nog niet gekomen. Ik heb het gevoel dat al het goede wat ik doe voor de mensen dan toch op een of andere manier beloond wordt door ‘hierboven’.”

