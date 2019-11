Exclusief voor abonnees Christoff komt op adem samen met zijn zus Lindsay en haar dochter: “Mijn nalatenschap voor Lisa-Marie, daar ben ik nu al mee bezig” Redactie

06 november 2019

15u33

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Me laten meesleuren in een slopend programma zoals ‘Dancing With The Stars’, dat zal me geen tweede keer overkomen!” Vanaf nu zal het anders gaan voor Christoff (43). Hij wil meer qualitytime met al wie hem lief is. Zoals een verkwikkend tweedaags verblijf in Pairi Daiza, met verloofde Ritchie en het gezin van zijn zus Lindsay (41). Dag Allemaal was erbij, en zag Christoff nog eens helemaal ongestoord genieten.

‘Peter Tof’ en zijn petekind Lisa-Marie, hun band is aandoenlijk innig. Dat ziet iedereen. Net zoals die tussen Christoff en Lindsay overigens. Met hun beider partners Kris en Ritchie erbij maakten ze dankbaar gebruik van de herfstvakantie om de batterijen op te laden. In dierenpark Pairi Daiza, in een idyllische lodge. Met herten die ’s ochtends hun snuit tegen de deur drukken, zicht op beren en het geluid van olifanten op de achtergrond. Een traktatie van Christoff, die evenwel weet dat hij kleine Lisa-Marie niet ál te veel mag verwennen. Maar eenvoudig is dat niet. “Ik kan me soms zo moeilijk bedwingen”, zegt Christoff. “Toen Lisa-Marie gedoopt werd, ben ik bijvoorbeeld schoentjes voor haar gaan kopen in Milaan.”

Alarmbellen

Z’n petekind in de watten ­leggen is, natuurlijk, ook ­verwennerij voor Christoff zelf. Net zoals dit familie-uitje in Pairi Daiza. Het biedt de zanger weer de nodige zuurstof, na enkele beladen weken. Te wijten aan de bijwijlen verstikkende combinatie van het lichamelijk en geestelijk uitputtende ‘Dancing With The Stars’ en een overvolle concertagenda. Christoff belandde daardoor, zoals hij eerder al in Dag Allemaal getuigde, in een zware dip.

Durf jij je broer al eens streng toe te spreken als hij te veel hooi op zijn vork neemt, Lindsay?

Lindsay: “Christoff doet wat hij wil natuurlijk. Maar ik druk ’m toch al eens op het hart dat hij wat meer moet leren genieten, ja. Ons mama heeft recent ook een zware rugoperatie ondergaan. Dat doet je nog meer beseffen hoe fragiel het leven is.”

Christoff: “Ik weet het. Maar jij weet ook wel dat veel boekingen en aanvragen moeilijk te weigeren zijn. Ik kan niet ­zomaar zeggen: ‘Nu stop ik ermee!’”

Lindsay: “Maar soms moet het wel, om je eigen gezondheid niet in gevaar te brengen. Dat zou je toch moeten voorkomen in de toekomst.”

