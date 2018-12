Christoff kleurt zijn haar niet meer en laat een baardje staan: “Ritchie ziet me liefst puur natuur” CD

04 december 2018

11u00

Zo'n anderhalve maand geleden vroeg Christoff zijn vriend Ritchie live op de Duitse televisie ten huwelijk. Wanneer de twee elkaar hun jawoord geven, is nog niet geweten, maar het is duidelijk dat Christoff zich helemaal thuis voelt bij Ritchie. Zelfs het uiterlijk van de zanger ziet er de laatste maanden op aanraden van Ritchie lichtjes anders uit. "Ritchie ziet me liefst puur natuur", vertelt Christoff in Story.

Ritchie en jij verschillen vijftien jaar. Merk je daar iets van binnen jullie relatie?

“Voorlopig niet. Elke dag zegt Ritchie hoe graag hij me ziet en hoe gelukkig hij met me is. Ik moet me dus niets aantrekken van dat leeftijdsverschil. En 42 is nog jong, hé (lacht).”

Met dat baardje en grijs haar zie je er wel ouder uit?

“Maar dat vindt Ritchie net leuk. Het is op zijn aanraden dat ik mijn baardje laat staan en mijn haar niet meer verf. De meningen van de fans zijn verdeeld, maar het is Ritchie die er elke dag op moet zien. Als hij het maar goed vindt. Zelf vind ik dat baardje wel hip. En makkelijk, want nu moet ik me niet meer elke dag scheren.”

In het verleden gaf je al toe dat je af en toe Botox laat spuiten.

“Dat is ondertussen ook al meer dan twee jaar geleden, nadat ik mij had laten opereren aan mijn ogen. Van Ritchie mag ik trouwens geen Botox meer gebruiken. Hij wil me puur natuur. Alleen heb ik het soms wel moeilijk met die rimpeltjes. Maar het is nu wel beter dan dat alles zo werd opgetrokken.”

