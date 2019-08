Christoff is trots op zijn verzameling Mercedessen: “Nog twee en dan is mijn collectie compleet” ES

10 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Christoff (43) is zot van Mercedes. Als kind al verzamelde de zanger matchboxkes, maar zodra hij kon rijden, zette hij zijn zinnen op echte oldtimers. En het móet Mercedes zijn. “Een ander kopen zou aanvoelen als vreemdgaan”, zegt hij in een interview met het weekblad Dag Allemaal.

Christoff neemt Dag Allemaal mee naar een landelijke omgeving in Oost-Vlaanderen. Daar staat een hangar die onderdak biedt aan vijf glimmende Mercedessen op leeftijd. De zanger straalt wanneer hij de oldtimers één voor één voorzichtig naar buiten rijdt om ze u te showen. “Ik ben dan ook best trots op m’n verzameling”, zegt hij. “Mijn eerste oldtimer kocht ik tien jaar geleden. Ik ben dan beginnen te sparen voor de volgende. En zo breid ik mijn collectie stap voor stap uit.”

Hoe komt het dat je je wagens hier op het platteland bewaart?

Omdat ik thuis geen plaats heb. Dit hier is de hangar van mijn grootouders. Zij hebben er geen probleem mee dat ik mijn lievelingen bij hen onderbreng.

Is er ook een bepaalde reden waarom je voor Mercedes koos?

Wel, door mijn grootouders. Zij zijn wel op meer vlakken mijn grote voorbeeld, altijd al geweest. Zij reden met een grote Mercedes en hebben de liefde voor deze auto aan mij door­gegeven. Mijn ouders waren fan van Volvo. Ook mooie wagens, maar telkens wanneer mijn grootouders me met hun Mercedes kwamen ophalen en ik mocht meerijden, was dat voor mij een bijzonder geluks­moment. Als jongetje raakte ik bezeten van het merk.

Hoe uitte zich dat?

Álles wat ik over Mercedes vond, verzamelde ik. Uit magazines en kranten knipte ik foto’s en artikels. Mijn kamer hing vol met posters. Zelfs echte Mercedes-onderdelen had ik als kind al. Ik had ook dúizenden autootjes. Ons mama werd er zot van. (lacht) Ik heb ze nog allemaal, maar nu staan ze bij mij thuis.

Gaat het om van die Matchbox-autootjes?

Ja, maar ik heb er ook grotere. En dan, op m’n 19de, had ik het geluk om m’n eerste echte Mercedes te kunnen kopen. Mijn grootmoeder heeft me leren autorijden met een 300D. Ik hou van dat model en dus moest ik het koste wat het kost hébben. Ik vond een 500E, die daar erg op lijkt (helemaal links op de foto, nvdr). Intussen is die toch al dertig jaar oud. Nog altijd vind ik dat de mooiste auto. Ik ben er gewoon verliefd op.

Jouw liefde voor Mercedessen lijkt sterk samen te hangen met je jeugdherinneringen.

Dat klopt ook. Als ik bezig ben met mijn auto’s, ga ik echt terug naar m’n kindertijd. Die zwarte Mercedes hier komt ook regelrecht uit m’n jeugd. Da’s een Mercedes 190. Mijn nonkel had er zo één, en Will Tura. Die wilde ik dus ook, en liefst één met een lederen interieur én een automaat. En het is me gelukt. Zeker sinds ik 40 ben geworden, voel ik nog sterker de drang om terug te gaan mijn jeugd. Verzamelen doe ik uit nostalgie, zeer zeker.

Je wilt je jeugd vasthouden.

Ja, voor mij is het dat vooral. Onlangs kocht ik ook speelgoed waar ik als kind ongelooflijk gek op was: de cockpit van een auto, met een stuur en versnellingspook. Ik zag die op eBay, en ik ben er gelijk een zot op blijven bieden tot ik hem had. Dat en het verzamelen van oldtimers is voor mij teruggrijpen naar mijn kindertijd. Ik blijf dus met autootjes spelen. (lacht)

Is het een dure hobby, oldtimers ­verzamelen?

Voor mijn eerste Mercedes heb ik 15 à 20.000 euro betaald. Dat valt dus nog mee. Ik ben niet van plan om heel dure auto’s kopen. Maar ik vind het wel plezant om te weten dat mijn auto’s in waarde stijgen. Die 500E zal nu misschien al 10.000 euro méér kosten. Maar ik heb er ook één, die alleen maar zakt in waarde: het allereerste cabriootje van Mercedes met een stalen dak, een SLK’tje. Da’s die donkerblauwe cabrio hier. Die is uit 1996.

Is dat dan al een oldtimer?

Eigenlijk niet. In België moet een auto 27 jaar oud zijn. Maar voor mij maakt dat niks uit. De oudste wagen die ik heb, is die champagnekleurige cabrio. Uit 1986. Die zal nu misschien 30.000 euro waard zijn. Duurder wil ik niet gaan. Ik heb er wel nog wat kosten aan moeten doen, maar dat vind ik niet erg. Ik vind het tof als ik een auto zelf helemaal op punt kan zetten, naar mijn eigen goesting.

Sleutel je zelf aan je auto’s?

Nee, dat laat ik doen. Maar ik poets ze wel. Simoniseren, ze doen blikken, dat doe ik heel graag. En als er een onderdeel ontbreekt, ga ik er achteraan. Mocht er een spiegel breken, dan word ik zot. Mijn auto’s moeten er allemaal piekfijn uitzien, perfect starten...

Je hebt er nu vijf. Hoever wil je gaan?

Nog twee oldtimers wil ik ­kopen en dan is mijn collectie klaar.

De zeven auto’s van Christoff.

Ja, zoals de zeven zonden. (lacht)

Waarom wil je er zeven?

Daar heb ik geen zinnige verklaring voor. Maar er zijn er wel nog twee die ik waanzinnig mooi vind. De SL en een hele oude 560 coupé. Daar droom ik van. In m’n vrije tijd zit ik op autosites te zoeken, modellen en prijzen te vergelijken... Het zoeken is zelfs leuker dan het vinden.

Rijd je veel met je oldtimers?

Van de vijf zijn er maar twee ingeschreven. En daar maak ik af en toe toch wel een uitstapje mee. Omdat ze niet bij mij thuis staan, maar bij mijn grootouders, kan ik er niet altijd zomaar inspringen. Maar mijn grootvader inspecteert ze elke dag, kijkt of elke motor nog draait, doet er soms een klein toerke mee. Vergeet niet: hij is ook zot van Mercedes. Ook voor hem zijn dat zijn kinderen. Ik stap soms de hangar binnen om gewoon naar m’n auto’s te kijken en te blijven kijken. Ik hóef er niet mee te rijden.

Gebruik je ze weleens om ermee naar een optreden te gaan?

Dat heb ik één keer gedaan. Ik laat ze liever binnen staan. Maar op termijn zou ik er wel iets mee willen doen. Ik weet alleen nog niet wat. Misschien een garage voor oldtimers openen, of mensen begeleiden in hun zoektocht naar auto’s. Want mijn passie is zo groot. Ik wil er iets mee dóen.

Als je ooit met je vriend Richie trouwt, heb je al meteen een mooie rij ceremoniewagens.

Ik denk niet dat ik die dan ga gebruiken. Richie heeft totaal geen gevoel voor mijn collectie. Voor hem zijn dat gewoon ‘oude auto’s’. Die champagnekleurige cabrio vindt hij wel mooi, maar de rest interesseert hem niet. Hij zit liever in zijn Mini. Nee, mijn oldtimers maken weinig indruk op hem. (lacht)

Waarmee rij je nu?

Mijn werkauto is een Mercedes Jeep. Ik heb ook de nieuwe CLS, da’s meer m’n vrijetijdsauto. Twee à drie keer per week ga ik naar de carwash. Met een vuile auto kan en wil ik niet rijden. Soms poets ik hem zelf nog even, voor ik naar een ­optreden rij. Want ik zou niet willen dat men zegt: ‘Wat een vuilerik is dat!’ Een auto komt ook gewoon beter tot z’n recht als hij mooi gepoetst is. Ik vind het zelf ook leuk om naar een schone auto te kijken.

Eigenlijk weten we het antwoord al, maar zie jij jezelf ooit iets anders kopen dan een Mercedes?

Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zou aanvoelen alsof ik vreemdging. Ach, ik vind het zelf gek dat ik zó gepassioneerd ben door mijn auto’s. Als ik een vrij moment heb, zit ik vaak op het internet te zoeken naar al die auto’s. Dat is gewoon plaatjes kijken. Heel raar. En mijn old­timers hebben voor mij een grote emotionele waarde.

Die zal je dus niet snel van de hand doen.

Zeker niet. Een Nederlands museum heeft me benaderd om er één van mij te kopen. Maar het zijn mijn kindjes. En die moeten allemaal blijven. Als ik m’n collectie zou verkopen, zou ik de centen die ik erin heb ­geïnvesteerd, allicht wel terugkrijgen. Maar daarvoor doe ik het niet. Voor mij is auto’s verzamelen een pure passie.