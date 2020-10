Christoff is blij met LGBTQ-uitspraak van de paus: “Eindelijk hebben ze in het Vaticaan het licht gezien!”

“Ik was opgelucht toen ik het las”, klinkt het. “Let op, ik heb de kerk niet nodig om gelovig te zijn. Het is maar een instituut. Een verouderd instituut. En al die negatieve uitspraken zijn de reden dat kerken leeglopen. Ze willen nieuw volk lokken, maar zolang ze die conservatieve uitspraken blijven doen, gaat dat niet lukken. Daarom was ik blij met de komst van deze Paus, die heeft toch al een beetje beweging gebracht in het Vaticaan. We zijn de goede weg op. We zijn er nog niet, want ze lopen nog altijd 100 jaar achter, maar het geeft hoop.”