Christoff herstelt van ingrijpende hartoperatie: "Ik mag nu niet langer met mijn gezondheid spelen"

15 januari 2019

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik heb meteen mijn testament opgesteld, om mijn erfenis te regelen voor Lisa-Marie, en voor Ritchie.” Het nieuwe jaar bracht Christoff (42) een keiharde confrontatie met zijn sterfelijkheid. De zanger moest in het UZ Brussel in allerijl een hartoperatie ondergaan. Dag Allemaal bezocht de zanger in het ziekenhuis .

Niemand van de fans merkte iets aan Chris­toff tijdens zijn uitverkochte kersttournee. Maar achter de vrolijke glimlach van de zanger ging een groot geheim schuil. “Ik voelde mij al maanden extreem moe”, zegt hij. “Maar ik beet altijd maar door. Tot plots de hemel op mijn hoofd viel: ik moest zo snel mogelijk geopereerd worden aan mijn hart.”

Het eerste alarmsignaal kreeg je kort na Nieuwjaar. Wat is er toen gebeurd?

Ik ben flauwgevallen. Na de feestdagen wou ik een beetje extra vet verbranden door meer te gaan sporten. Maar ineens voelde ik me onwel worden.

Had je dat nog al voorgehad?

Nee, dat was echt de eerste keer. Al heb ik me vroeger ook al eens minder gevoeld: ik heb op de rand van een burn-out gestaan en ik heb al lang last van een lage bloeddruk. Dat ik me nu zo extreem moe voelde, weet ik aan mijn drukke agenda. En dat ik flauwviel bij het sporten, kwam omdat ik te weinig gegeten had, dacht ik. ‘Dat gaat wel over’, zei ik.

Maar het ging niet over?

