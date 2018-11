Christoff geniet met verloofde van Disneyland Paris CD

27 november 2018

22u26 0 Showbizz Vanaf 11 december start Christoff met een hele reeks kerstconcerten, maar voor het zover is trok hij eerst nog even samen met zijn verloofde Ritchie naar Disneyland Paris om al helemaal in kerststemming te komen.

Kerst is zonder twijfel het favoriete seizoen van Christoff. Zo staan zijn kerstbomen al enkele weken in huis en telt hij nu al af naar zijn kerstconcerten in verschillende Vlaamse kerken. Maar de schlagerzanger vond voor alle drukte toch nog een gaatje in zijn agenda om naar Disneyland Paris te gaan waar hij helemaal werd ondergedompeld in de magische kerstsfeer. “Het kind in mij komt hier altijd naar boven. Je zit in een andere wereld waar je alles kunt vergeten.”

Ook een ontmoeting met Mickey Mouse mocht niet ontbreken. “Zonder twijfel mijn favoriete Disney-figuur omdat hij altijd straalt.” Ook verloofde Ritchie reisde mee naar Disneyland Paris. In de zomer van 2020 zijn de twee van plan om in het huwelijksbootje te stappen.