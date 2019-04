Christoff deed zijn Ritchie een hond cadeau: “Nu hebben we twee ‘kindjes’” TB

"Nee, ze komen niet overeen met onze katten", zegt Christoff (42) in TV Familie. De schlagerkoning deed zijn verloofde Ritchie met Valentijn een puppy cadeau. "Ritchie had al een hond: Oona, een dalmatiër", zegt Chris­toff. "Nu is er ook Ralph. Een weimaraner."

“Ik ben opgegroeid met honden”, vertelt Christoff. “Toen mijn laatste hond overleed, heb ik gezworen: geen huisdieren meer. Als je je dier verliest, heb je daar toch altijd veel hartzeer van. Bovendien ben ik weinig thuis.”

“Mijn ex-vriend was gek op katten en hij heeft me kunnen overtuigen om twee Engelse kortharen in huis te halen: Junior en Jolie. Katten kunnen al eens een dag of twee alleen blijven, daar hoef je niet meteen een oppas voor te zoeken. Maar goed, toen leerde ik Ritchie kennen, en die had dus een hond. Dat beestje nam ik er graag bij.”

Valentijn

“Ritchie werkt nu van thuis uit, maar tot voor kort moest hij alle dagen de baan op. Het was zo erg dat we Oonaatje elke dag alleen moesten laten. Dus heb ik besloten om een hondje bij te kopen. Ik wist dat het een droom was van Ritchie om een tweede te hebben. Met Valentijn heb ik hem een kadertje met foto van Ralph gegeven, met de tekst: ‘Wil jij mijn papa worden?’”

“We doen echt alles voor Ralph en Oona. We behandelen ze als onze kinderen. En soms gaan ze een weekend naar mijn ouders. Die hebben een heel grote tuin. Maar onlangs zijn we op reis gegaan en hebben we een dogsitter ingeschakeld. De honden zouden zich wel aan de katten kunnen aanpassen, maar het zijn de katten die niet willen meewerken. (lacht) Junior is negen jaar en die is iets zwakker aan zijn hart. Hij heeft zijn territorium. De honden komen niet in het woongedeelte, omdat de katten daar zijn. Tja, het is wat opletten wie waar zit, maar het lukt wel. En Ritchie, die is in de wolken met onze nieuwe puppy!”