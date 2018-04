Christine and the Queens komt naar Brussel TC

24 april 2018

11u19 0 Showbizz Christine and the Queens, de act rond de Franse zangeres Héloïse Létissier, heeft de data van haar nieuwe wereldtournee bekendgemaakt. Op 12 oktober houdt die ook halt in Brussel.

Op 12 oktober zal de zangeres optreden in Vorst Nationaal. Christine and the Queens brak door in 2014 met het album 'Chaleur Humaine'. Met die plaat mocht ze in het voorprogramma van Stromae toeren. Ze scoorde met 'Christine' ook een nummer 1-hit in ons land. Dat nummer stond maar liefst 35 weken in de Ultratop 50 genoteerd. Christine and the Queens was eerder ook al op Rock Werchter te zien.