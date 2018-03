Christina Aguilera bekent: haar lief dumpte haar voor een andere man TC

24 maart 2018

19u09 0 Showbizz Popster Christina Aguilera vertelde in een tv-interview dat ze voor haar wereldhit 'Fighter' inspiratie vond bij een pijnlijke breuk. Ze werd door haar toenmalige lief gedumpt voor een andere man.

Xtina deed de onthulling in de tv-show 'Untucked, RuPaul's Drage Race's'. Toen haar in de show gevraagd werd of de hit 'Fighter' over iemand specifiek ging, antwoordde de zangeres bevestigend. "Natuurlijk reken ik met iemand af die me pijn heeft gedaan! Hij verdiende het ook. Het was een extra pijnlijke ervaring omdat hij me dumpte voor iemand die in jouw team speelt!' RuPaul is gay en Xtina bedoelde dus dat haar toenmalige vlam haar liet zitten voor een andere man. Christina voegde er aan toe dat ze hoopte dat ze de man in kwestie nu nog eens extra lik op stuk kon geven. "Want ik ben er zeker van dat hij naar deze show kijkt. En dus zeg ik hem: ik hoop dat je je schuldig voelt en je keihard schaamt. Dat zou terecht zijn."