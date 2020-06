Christian uit ‘De Mol’ verovert TikTok: “Zelf kijk ik het liefst naar Julie Vermeire” Redactie

25 juni 2020

11u00

Bron: TV Familie 2 Showbizz In ‘De Mol’ ontpopte Christian Jansen (26) zich tot publiekslieveling, en dát succes lijkt hij nu te verzilveren. Christian heeft een account op TikTok, de populaire social media-app. En nee, hij trakteert ons daar niet op ‘De Mol’-theorieën, maar op hilarische filmpjes. Christian heeft al meer dan 100.000 volgers op TikTok. En op Instagram staat de teller op 40.000.

“Ik ben volop de wonderen van de sociale media aan het ontdekken en ik amuseer me daar enorm mee”, vertelt Christian, die werkt als consultant. “Ik kan daar m’n creativiteit in kwijt.”

Voorlopig heeft Christian nog maar tien filmpjes op TikTok, maar die bewijzen dat hij een geboren entertainer is. Zo gaf hij op een grappige manier een oplossing voor wie tijdens de lockdown graag op reis wilde gaan. Hij stak zichzelf in een Hawaïaanse outfit en propte zichzelf in een ­valies.



Het moeilijkste

“Een goed idee bedenken voor die filmpjes is veruit het moeilijkst”, aldus Christian. “Ik denk daar goed over na en steek daar tijd in. Die ideeën komen niet altijd vanzelf. Ik ben aan het werk en heb enkel tijd tijdens de lunch of voor ik ga slapen. Dan bekijk ik veel dingen online en praat ik met mijn zussen, mijn vriendin en mijn vrienden over wat er mogelijk is en of zij een leuk idee hebben. De uitwerking zelf gaat het snelst. TikTok-filmpjes zijn kort. Een paar takes, een beetje compileren en het geheel strak maken, zodat het goed vooruitgaat. Dat valt allemaal goed mee. Het idee vinden is echt het moeilijkst.”

Julie Vermeire

We zien Christian Jansen op TikTok bijvoorbeeld in één minuut een Rubiks-kubus in elkaar puzzelen. En uiteraard mag de Bottle Cap Challenge niet ontbreken. Het doel? Het dopje van een fles eraf draaien met een spinning kick, zonder de fles zelf te raken. En daar heeft Christian een heel originele oplossing voor bedacht...

Recent maakte Christian ook een grappige video met de bekende YouTuber en TikTokker Ender Scholtens. Dus: dit allemaal, en nog ander leuks van Christian Jansen, kan je op ­Instagram en TikTok zien.

Wie Christian zélf goed vindt op TikTok? Julie Vermeire! “Ja, die is altijd zo enthousiast”, zegt hij. “Ze straalt enorm veel positiviteit uit en dat vind ik cool. Ze danst ook supergoed én is origineel in haar dansjes.”



