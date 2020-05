Christian uit ‘De Mol’ verovert TikTok met hilarische filmpjes

04 mei 2020

20u44 16 Showbizz Krijg je geen genoeg van ‘De Mol’? Goed nieuws, want je kan deelnemer Christian (26), die zich ontpopte tot publiekslieveling, nu ook volgen op TikTok. Kijkers worden niet getrakteerd op ‘Mol’-theorieën, wél op allerlei hilarische filmpjes.

Voorlopig heeft Christian nog maar twee video’s op z'n profiel gezet, maar die bewijzen wel meteen dat hij na ‘De Mol’ nog steeds een geboren entertainer is. In z’n eerste video zien we de consultant al werkend vanuit z’n eigen kot. Maar als hij ziet dat z’n Instagramprofiel de kaap van 7.000 volgers gehaald heeft, vraagt dat toch om een klein feestje. In z’n tweede TikTok-video heeft Christian een oplossing voor wie toch graag op reis zou gaan tijdens de lockdown.

Christian haalde net de finale van ‘De Mol’ niet. Hij slaagde er namelijk niet in om Alina te ontmaskeren en richtte al z’n pijlen op kandidaat Bart.



