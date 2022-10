Christian Bale over acteerervaring in ‘Thor: Love and Thunder’: “Het was eentonig”

BV Sam Gooris doet hilarische onthulling in ‘Beste kijkers’: “Ik heb Jean-Ma­rie ooit gekust in mijn slaap”

“Ik heb ooit in mijn slaap mijn schoonvader (Jean-Marie Pfaff, red.) gekust”, vertelt Sam Gooris in ‘Beste kijkers’. Het verhaal dateert van enkele jaren terug: “We woonden toen nog bij mijn schoonouders thuis. En nadat ik een nacht de bloemen had buitengezet, wou ik ‘s morgens mijn dochtertje - dat in de kamer lag bij mijn schoonouders - nog een zoentje en een knuffel komen geven.” Hij vervolgde: “Maar toen ben ik in slaap gevallen bij hen in bed. Mijn schoonmoeder is opgestaan, maar ik lag nog bij Jean-Marie. Ik heb toen in mijn slaap mijn schoonvader vastgepakt en een kus gegeven.” Maar daar bleef het niet bij: “Het ergste was nog dat zij destijds sliepen onder een vliegennet. Dus toen Jean-Marie wakker werd en me wegduwde, geraakte ik niet eens uit het bed, want ik zat vast in dat net”, lacht Gooris. De dag erna dacht Sam dat hij het allemaal gedroomd had. Maar niets was minder waar.

